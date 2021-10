PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco du 27 octobre - Ligue 1

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Nice et Marseille (3.35)

Alors qu'ils menaient d'un but lors de ce fameux match de la 3e journée à la 75e minute, les Aiglons ont vu leurs supporters tout gâché. Les débordements de ces derniers ont conduit Nice a recevoir un point de pénalité ferme, trois rencontres à huis-clos et donc de rejouer cette partie sur terrain neutre. Les Niçois restent sur une victoire aussi chanceuse qu'incroyable face à Lyon. Alors qu'ils étaient menés deux à zéro, ils ont profité de l'expulsion de Kadewere pour aller chercher la victoire. Les Marseillais ont aussi montré de belles choses que ce soit sur la pelouse de la Lazio ou face au PSG. Les Olympiens n'ont pas réussi à marquer mais surtout ils n'encaissent plus autant de buts. C'est pourquoi je ne m'attends pas à une rencontre spectaculaire ce soir. Je parierais sur le match nul et je mettrais une pièce sur le score nul et vierge entre ces deux clubs pour une cote de 9.50 !

