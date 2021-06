PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 29 juin sur Angleterre – Allemagne Euro 2020

Mon pronostic : match nul et prolongations entre l’Angleterre et l’Allemagne (3.40)

Gros choc à suivre entre ces deux équipes. L’Allemagne a terminé deuxième du groupe F derrière la France. Face aux Bleus, les Allemands se sont montrés inoffensifs mais ils se sont très bien repris face au Portugal avant de se faire très peur contre la Hongrie. Ce huitième de finale est très important pour le reste de la compétition. En effet, il se trouve dans la partie de tableau dégagée après l’élimination des Pays-Bas. L’Angleterre n’a toujours pas montré grand-chose depuis le début de la compétition avec deux victoires (1-0) et un score nul et vierge face à l’Ecosse. Le jeu proposé par Southgate est très triste et avec les éléments offensifs présents, on attend mieux. Je ne vois aucune des deux équipes se départager avant les prolongations. Un match nul qui pourrait vous permettre de plus que tripler votre mise (3.40).

