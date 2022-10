PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco du 30 octobre - Ligue 1

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Lorient et Nice (3.30)

Les Niçois sont sur la bonne voie. Leur victoire face au Partizan Belgrade n'a pas été facile mais les Aiglons l'ont méritée après deux nuls en Ligue 1 face à Nantes (1-1) et à Auxerre (1-1). Ce n'est pas une grande saison pour l'OGC Nice qui a beaucoup de mal à gérer le fait de jouer sur deux tableaux. Le FC Lorient marque un peu le pas depuis deux journées avec deux scores de parité. Les Lorientais pâtissent de l'absence de leur joueur phare, Terem Moffi. Le NIgérian était sorti blessé et en larmes contre Reims (0-0) puis a manqué le déplacement à Troyes (2-2). Les Merlus ont d'autres talents dans l'effectif et c'est pourquoi je miserais tout de même sur le nul. Un très beau pari coté à 3.30 !

