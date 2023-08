PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 31 août – Ligue Europa Conférence

Mon pronostic : match nul entre Rijeka et Lille (3.85)

Je ne suis pas follement optimiste pour ce match retour. La prestation des Lillois, à l’aller, a été plus que poussive. Ils ont encaissé le premier but avant de renverser la situation mais cet avantage d’un seul petit but va être difficile à tenir. Il faudra résister à la pression de Rijeka qui va s’appuyer sur un son public et se montrer offensif ! Les Croates ont montré de très belles choses et il s’agira, pour le LOSC, de ne pas prendre de haut ses adversaires. La différence de niveau entre les deux clubs n’est pas si flagrante et c’est pour cela que je vois un match très serré, tendu avec l’espoir d’une qualification de Lille. Je vous propose donc de miser sur un nul pour une énorme de cote de 3.85 !

