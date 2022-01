PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 31 janvier – Coupe de France

Mon pronostic : le PSG bat Nice et Mbappé marque (2.15)

Très belle rencontre à suivre ce soir en conclusion de ces huitièmes de finale. Nice est dans une période faste avec une belle 2e place au classement en Ligue 1 et une série de six victoires consécutives toutes compétitions confondues. Si Galtier a confié que le titre en championnat serait impossible à aller chercher, il faudra que les Aiglons se montrent très solides pour aller chercher celui en Coupe de France. Eliminer le PSG n’est pas une mince affaire. Depuis 2015, le Paris Saint-Germain a remporté six fois le trophée et a atteint la finale perdue aux tirs au but contre Rennes en 2019. Les Parisiens sont en plus invaincus au Parc cette saison. Ils n’ont été accrochés qu’une seule fois. C’était face à Nice justement. Je ne pense pas que cela arrivera ce soir. Le match pourrait être compliqué mais je vois le PSG l’emporter. Evidemment je miserais également sur un but de Mbappé pour une cote de 2.15 !

