PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 31 mai – Finale Ligue Europa

Mon pronostic : prolongation entre le FC Séville et l’AS Rome (2.90)

Comme les cotes l’attestent, cette finale est très difficile à lire. Aucune de ces deux équipes n’est supérieure à l’autre et cela va être une rencontre très serrée, où un rien pourrait la faire basculer. Evidemment, Lionel en a parlé, la relation du FC Séville avec la C3 dépasse le rationnel avec ces six titres et cette invincibilité en finale. Maintenant il ne faut pas sous-estimer José Mourinho qui va trouver les solutions tactiques pour contrer les offensives andalouses. Je suis convaincu qu’on ne verra pas un grand spectacle. Je vous propose trois cotes : le nul à la pause (2.90), le 0-0 après quatre-vingt-dix minutes (5.60) et la prolongation pour prendre moins de risques (2.90) !

