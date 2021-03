PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco du 31 mars CDM 2022 - Qualifications

Mon pronostic : victoire de la France en Bosnie et but de Mbappé (2.20)

L’affiche de ce soir est largement à l’avantage des Bleus et je ne vois pas autre chose qu’une victoire des coéquipiers d’Hugo Lloris. Après un accroc lors du premier match face à l’Ukraine et ce décevant nul concédé (1-1), l’équipe de France n’a pas brillé lors du deuxième malgré la victoire au Kazakhstan (0-2). On attend mieux de cet effectif qui est peut-être le meilleur de la planète. Ce soir la composition sera offensive et je vois un homme tirer son épingle du jeu. Kylian Mbappé a déçu lors des deux dernières rencontres avec notamment un pénalty manqué. Incapable de trouver le chemin des filets durant ces deux premières rencontres, je ne pense pas que cela arrivera une troisième fois. C’est pourquoi je vous suggère de miser sur la victoire de la France avec une réalisation de l’attaquant parisien. Un pari coté à 2.20 !