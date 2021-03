PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco du 31 mars CDM 2022 - Qualifications

Mon pronostic : victoire de l’Angleterre face à la Pologne et Kane marque (1.82)

C’est un pari qui me semble sûr que je vous propose pour cette rencontre. L’Angleterre part largement favorite pour ce « choc » du groupe I. Avec deux victoires lors de ses deux premiers matches, la sélection des « Three Lions » est déjà en tête de sa poule. La génération est très belle et peut s’appuyer sur la belle 4e place obtenue à la Coupe du Monde 2018. L’objectif est maintenant d’aller encore plus loin. En face la Pologne doit faire sans Robert Lewandowski, blessé et absent quatre semaines, mais même avec lui, je ne voyais pas les Polonais rivaliser aujourd’hui. Surtout que les Anglais ont, eux, Harry Kane, que je vois marquer et qui reste sur un but en Albanie ! C’est mon pari du jour coté à 1.82 !