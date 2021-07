PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 6 juillet sur Argentine – Colombie Copa America

Mon pronostic : victoire de l’Argentine face à la Colombie et les deux équipes marquent (4.40)

Pour cette rencontre aussi je vois un beau match. L’Argentine réalise une Copa America presque parfaite. Le seul accroc reste ce match nul face au Chili lors de son entrée en lice (1-1). Après cela, les Argentins ont enchaîné quatre victoires dont deux démonstrations lors des deux dernières rencontres contre la Bolivie (1-4) et face à l’Equateur (3-0) en quart de finale. Lionel Messi réalise une très grande compétition. Il est, pour le moment, le meilleur buteur et le meilleur passeur du tournoi avec quatre buts et autant de passes décisives. Lui qui a déjà connu trois finales de Copa sans jamais réussir à l’emporter a les crocs. La Colombie est plutôt faible dans la compétition mais a réussi à éliminer l’Uruguay au tour précédent lors des tirs au but. Je pense qu’ils pourraient embêter la défense argentine que je ne trouve pas si rassurante. C’est pourquoi je vous conseille la victoire de l’Albiceleste avec les deux équipes qui marquent pour une cote magnifique de 4.40 !

