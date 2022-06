PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 6 juin – Ligue des Nations

Mon pronostic : match nul entre la Croatie et la France (3.55)

Je m’attends à une triste rencontre ce soir à Split. La saison a été très longue et les organismes sont touchés. C’est pour cela que Didier Deschamps a choisi de faire tourner pour ce match. Le sélectionneur des Bleus devrait se passer de Benzema, de Mbappé, de Griezmann et de Hugo Lloris notamment. C’est donc une équipe très remaniée et sans expérience internationale qui sera alignée. La sélection croate n’est pas au mieux avec une génération vieillissante. L’équipe du Mondial 2018 est bien loin mais le milieu peut toujours faire peur avec un trio Brozovic/Kovacic/Modric. Je pense que l’on pourrait assister à un nul entre ces deux équipes (3.55). Pour prendre encore plus de risques, je vous propose même de mettre une pièce sur le score nul et vierge (10.00) !

