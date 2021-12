PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 7 décembre – Ligue des Champions

Mon pronostic : le Milan AC bat Liverpool (2.05)

Liverpool est assuré de la première place du groupe et n’a donc plus rien à jouer. Tout le contraire du Milan qui doit absolument l’emporter pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Rossoneri restent sur deux succès consécutifs en Série A et se sont relancés lors de la phase retour de la Ligue des Champions. Ils avaient perdu leurs trois premières rencontres avant de prendre un point face à Porto et trois sur la pelouse de l’Atletico de Madrid. Je pense que Klopp va faire tourner un peu son effectif et que l’on aura droit à une équipe légèrement remaniée. Je pense donc que le Milan AC peut l’emporter. Un pari coté à 2.05 !

