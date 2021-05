PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco du 8 mai Ligue 1 - France

Mon pronostic: Lyon s'impose par au moins deux buts d'écart contre Lorient (2.00).

Je partage totalement l’avis de Yohan. Il faut normalement s’attendre à un match à sens unique ce samedi entre Lyon et Lorient. Surtout que les hommes de Rudi Garcia n’ont pas le droit à l’erreur s’ils veulent rester au contact du podium ou tout simplement conforter leur 4e place. Pour cela ils pourront évidemment s’inspirer de leur succès le week-end dernier à Monaco (3-2) avec notamment des buts de Rayan Cherki et Memphis Depay. L’international néerlandais en est à 19 réalisations depuis le début de la saison. Pourquoi pas une de plus ce soir? Contexte beaucoup plus compliqué pour le club breton qui est aux portes de la zone de relégation. C’est pourquoi je vois Lyon s’imposer par au moins deux buts d’écart contre Lorient!

Pariez sur Lyon-Lorient ici.