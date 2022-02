PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco du 9 février Coupe de France

Mon pronostic : prolongation entre Nice et Marseille (3.15) !

Marseille a une occasion rêvée d'atteindre les demi-finales de la coupe de France cette saison ! Problème : le match de ce soir sera certainement le plus compliqué à gérer sur la pelouse du rival niçois. Les antécédents n'ont rien arrangé et Nice va tout faire pour confirmer son exploit réalisé à Paris. Je pense que le début de match sera très fermé, je vois peu de buts dans la rencontre et je suis incapable de déterminer un vainqueur. Je vous conseille donc de miser sur une prolongation car la cote est énorme (3.15) !

