PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 9 mai – Série A – Italie

Mon pronostic : pas de vainqueur entre la Fiorentina et l’AS Rome (3.35)

C’est une rencontre très importante dans la course à l’Europe qui se joue ce soir en clôture de la 36e journée de Série A. L’AS Rome est pour l’instant bien placée à la 6e place avec trois points de retard sur la Lazio et à égalité avec l’Atalanta. Les 5e et 6e du championnat italien sont directement qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue Europa tandis que le 7e l’est pour la Ligue Europa Conférence. La Fiorentina est à trois longueurs de son adversaire du soir et serait donc bien inspirée de l’emporter pour revenir à la même hauteur. Cependant, avec quatre défaites d’affilée, rien ne va plus pour la Viola et il n’est pas du tout sûr qu’elle l’emporte. La Roma doit penser à cette finale qui l’attend contre Feyenoord le 25 mai. Je pense donc que l’on pourrait assister à un score de parité ce soir pour une cote de 3.35 !

Pariez sur Fiorentina – AS Rome ici !