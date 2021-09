PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco – Ligue 1

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Troyes et Angers (3.15)

C’est une rencontre très compliquée à pronostiquer sur laquelle je vous propose de miser. Les Troyens réalisent un très mauvais début de saison. Le promu n’a remporté qu’un match, c’était à Metz (0-2), et a obtenu deux nuls à Strasbourg et face à Montpellier. C’est mieux pour les Angevins qui sont 5e de Ligue 1 avec un bilan de trois succès, trois scores de parité et une seule défaite. C’est très bien pour cette équipe qui a pour objectif premier de se maintenir dans l’élite. Etant une des meilleurs défenses de notre championnat, je pense qu’Angers ne va perdre cette rencontre. Troyes, à domicile, aura la volonté de prendre au moins un point. C’est pourquoi je miserais sur le nul.

