PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco sur AC Milan - Inter - Supercoupe d'Italie

Mon pronostic : l'Inter s'impose et Lautaro Martinez marque (4.40)

L'Inter est en forme et veut le prouver ! Dans cette finale de Supercoupe qui se joue à Riyad (Arabie Saoudite), les Nerazzurri me semblent supérieurs à leurs voisins Rossoneri ! Les vainqueurs de la Coupe d'Italie 2022 sont dans une excellente forme, y compris depuis la reprise post-Coupe du Monde. Leur dernière défaite toutes compétitions confondues remonte à début novembre en Série A face à la Juventus, à Turin. Depuis, les hommes de Simone Inzaghi ont enchaîné 4 victoires et 2 nuls en 6 matches. De quoi engranger de la confiance avant d'affronter le rival de toujours ! De plus, du côté du Milan, de nombreux joueurs sont toujours blessés et notamment Mike Maignan, dont l'absence est très préjudiciable aux Milanais. Je vois donc l'Inter remporter la Supercoupe et Lautaro Martinez , auteur déjà de 9 buts TCC cette saison, marquer !

