PRONOS PARIS RMC Le pari de Rolland Courbis sur Australie - Danemark du 30 novembre - CDM 2022

Mon pronostic : le Danemark s'impose sans prendre de but (2.10)

La logique va être respectée dans ce groupe ! Avec l'Équipe de France, le Danemark était favori et je pense qu'ils vont assumer leur statut face à l'Australie. Malgré leur défaite, les Danois ont posé des problèmes aux Bleus lors du dernier match avant qu'Mbappé ne délivre les siens. Donc je pense qu'ils seront capables d'embêter également les Australiens, qu'il ne faut pas survendre suite à leur victoire face à la Tunisie. De plus, le sélectionneur Kasper Hjulmand possède de très bonnes individualités comme Eriksen, Mæhle, Højbjerg ou encore Damsgaard. Collectivement, je trouve qu'ils sont supérieurs aux Socceroos. S'il veut continuer l'aventure au Qatar et rejoindre les huitièmes de finale, le Danemark doit gagner. Et je pense qu'ils ont largement les moyens de le faire !

