PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Éric Di Meco sur Barcelone – Bayern Munich – Ligue des Champions

Mon pronostic : Le Bayern Munich ne perd pas à Barcelone et Lewandowski buteur (3.55)

Il est difficile d’analyser ce match car le FC Barcelone pourrait être éliminé avant le coup d’envoi. En effet, si l’Inter s’impose à domicile face au Viktoria Plzen, les Blaugranas seront d’ores et déjà reversés en Europa League, ce qui enlèverait de l’enjeu à leur match du soir. Mais à n’en pas douter, ils feront tout pour s’imposer face au Bayern Munich et prouver qu’ils ont toujours le niveau en Ligue des Champions. Robert Lewandowski voudra notamment briller face à son ancienne équipe. Mais le champion d’Allemagne prendrait aussi un réel plaisir à enfoncer son ancien buteur vedette. Et les Bavarois me semblent bien trop forts. Intraitables en déplacement, ils sont impressionnant offensivement, le danger pouvant venir de n’importe quel joueur. Je ne les vois pas perdre au Camp Nou aujourd’hui, même si Lewandowski pourrait trouver le chemin des filets.

