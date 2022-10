PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Éric Di Meco sur Dortmund – Manchester City – Ligue des Champions

Mon pronostic : Manchester City ne perd pas à Dortmund, les deux équipes marquent et Haaland buteur (2.50 via MyMatch)

Je suis très optimiste quant au scénario de cette rencontre. Car il s’agit de deux équipes spectaculaires et qui jouent de manière offensive. Dortmund a le droit de croire en un exploit, une victoire par deux buts d’écart lui permettant de subtiliser la première place à son rival du soir. D’autant plus qu’il pourrait être qualifié avant le coup d’envoi en cas de résultat nul entre le FC Séville et Copenhague. Le Borussia est auteur de très belles performances à domicile, inscrivant presque toujours deux buts sur sa pelouse. Mais, en face, Manchester City semble trop fort. Les joueurs de Pep Guardiola sont, certes, moins souverains en déplacement mais possèdent une telle armada offensive qu’il est difficile de les imaginer s’incliner aujourd’hui. D’autant plus qu’Erling Haaland continue d’affoler les compteurs, avec déjà 22 buts inscrits en 15 apparitions cette saison ! Je vois donc les Citizens ne pas perdre, les deux équipes marquer et l’attaquant Norvégien ajouter une nouvelle unité à son compteur.

