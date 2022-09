PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Éric Di Meco sur France – Autriche – Ligue des Nations

Mon pronostic : la France ne perd pas face à l’Autriche, les deux équipes marquent et Giroud buteur (4.00)

Il est difficile de donner une tendance dans ce match tant le contexte est particulier. En effet, si l’équipe de France joue pour ne pas descendre à l’étage inférieur de cette Ligue des Nations, les joueurs ont surtout la Coupe du Monde en tête. Et avec les très nombreuses blessures, beaucoup vont vouloir se montrer aujourd’hui. Nous pouvons donc assister à une rencontre très emballante mais piégeuse pour les Bleus, qui ne sont pas à l’abris d’une contre-performance face à l’Autriche. Olivier Giroud devrait d’ailleurs être titulaire et cherchera à donner des maux de tête à Didier Deschamps afin de lui prouver que, même s’il n’est plus indiscutable, il peut compter sur lui. Je le vois trouver le chemin des filets ce soir sans pour autant être sûr que la France l’emporte. Car les Autrichiens ne voudront surtout pas perdre, sous peine de tomber à la dernière place du groupe. Je pense ainsi que les deux équipes devraient marquer.

Pariez sur France – Autriche ici !