PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Éric Di Meco sur Inter - Porto - LdC

Mon pronostic : l'Inter gagne et les deux équipes marquent (3.80)

Porto est la bête noire des clubs italiens sur ces dernières années en Europe. Il faut en tenir compte. C'est également sans compter l'excellente saison des Portugais qui n'ont plus perdu depuis le 21 octobre dernier. C'était en championnat face au rival historique, Benfica. Mais de l'autre côté, l'Inter réalise une très bonne saison en Série A. Deuxièmes du championnat derrière l'irrésistible Napoli, les Intéristes sont sortis de la poule de la mort en Ligue des Champions derrière le Bayern, mais devant le FC Barcelone. De plus, les Nerazzurri n'ont perdu que trois fois toutes compétitions confondues cette saison à domicile. De quoi leur donner de la confiance avant d'aborder ce match aller, qu'ils doivent remporter s'ils veulent se donner une chance de dépasser le stade des huitièmes de finale, chose qu'ils n'ont plus réussit à faire depuis la saison 2010/2011. Je vois les Italiens l'emporter et les deux équipes marquer.

Pariez ici sur Inter - Porto !