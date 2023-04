PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Éric Di Meco sur Manchester City – Arsenal – Premier League

Mon pronostic : Manchester City gagne par au moins deux buts d’écart et Haaland buteur (2.75)

Je dois reconnaître que ce match pour le titre me semble déjà joué d’avance. Manchester City est un véritable rouleau compresseur. Les joueurs de Pep Guardiola ne cesse d’empiler les victoires et de faire trembler les filets. A domicile, le bilan est époustouflant avec 12 victoires consécutives, toutes compétitions confondues et 44 buts marqués pour seulement 5 encaissés ! Beaucoup trop forts et avec le cyborg Erling Haaland à la pointe de l’attaque, je les vois s’amuser de nouveau face à une équipe d’Arsenal bien plus en difficulté. Les Gunners ont les jambes qui tremblent depuis plusieurs semaines et viennent d’enchaîner trois résultats nuls d’affilée en championnat, dont un face à la lanterne rouge Southampton. L’absence de Saliba en défense est préjudiciable, ce qui me laisse penser que de match il n’y aura pas ce soir à l’Etihad Stadium. Je vois les Citizens gagner par au moins deux buts d’écart avec une nouvelle unité d’Erling Haaland.

