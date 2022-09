PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Éric Di Meco sur Montpellier - Strasbourg – Ligue 1

Mon pronostic : Montpellier bat Strasbourg (2.50)

C’est une rencontre entre deux outisders en difficulté depuis le début de la saison. Avec Montpellier, c’est généralement quitte ou double. Les Héraultais n’aiment pas partager les points et comptent trois victoires pour quatre défaites en championnat. Ils ont d’ailleurs autant gagné que perdu à domicile. Mais, en face, Strasbourg est bien malade. Si les Alsaciens ne se sont inclinés qu’à deux reprises en sept matches, ils courent toujours après un premier succès. Surtout, Julien Stephan compte de nombreux blessés parmi ses joueurs. En effet, Prcic, Le Marchand, Delaine et Nyamsi sont absents. Thomasson, Dagba, Diallo et Ajorque sont, quant à eux, incertains. Dans ce contexte, je vois les Montpelliérains gagner à la Mosson.

