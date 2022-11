PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Éric Di Meco sur Tunisie - France du 30 novembre - CDM 2022

Mon pronostic : la France gagne sans prendre de but et Kylian Mbappé marque .. s'il joue (3.50)

Il y aura du turnover pour ce troisième match des Bleus, mais même avec de nombreux changements, cette Équipe de France a de l'allure ! Depuis que Didier Deschamps est à la tête des Bleus, les Tricolores n'ont jamais gagné leur troisième match de poule dans une compétition internationale. Pourtant, cette année, je pense que ça va changer. Individuellement et collectivement depuis le début de la Coupe du Monde, la France semble supérieure à la Tunisie, qui a perdu son dernier match face à l'Australie. De plus, Kylian Mbappé est en mission au Qatar. Avec trois buts en deux matchs et hyper influent dans le jeu, le joueur du Paris Saint-Germain est le facteur X de cette équipe et est toujours en quête de buts ! Cet après-midi (s'il joue), il devrait encore faire parler son talent et briller dans un match de Coupe du Monde.

