PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Salliot du 20 avril ATP Barcelone

Mon pronostic : U. Humbert écarte A. De Minaur (2.95) !

J'ai eu la chance d'assister au match d'Ugo la semaine dernière à Monte Carlo contre Martinez et malgré la défaite j'ai trouvé que le Français jouait très bien. Ses frappes de balles sont très sèches et on le sent apaisé, c'est certainement ce qui lui a permis de battre Pablo Andujar hier au premier tour de ce tournoi de Barcelone. Humbert pourrait bien enchaîner aujourd'hui face à Alex De Minaur. L'Australien va être agressé et il n'aime pas cela donc il faut s'attendre à un gros combat. Je pense réellement que l'exploit est possible donc je vous conseille de mettre une pièce sur la victoire d'Humbert (2.95) !

