PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 10 octobre – Ligue des Nations

Mon pronostic : l’Italie ne perd pas face à la Belgique et les deux équipes marquent (2.10)

Malgré les dires de Courtois sur l’intérêt ou non de ce match pour la troisième place, je ne vois pas les équipes ne pas jouer le jeu. Pour moi il y a des obligations de bons comportement dans une rencontre officielle avec la sélection nationale. La Belgique est logiquement outsider de ce duel. Non seulement, elle reste sur une grosse désillusion contre la France après avoir mené deux buts à zéro mais surtout l’Italie est chez elle. Cette rencontre aura lieu à Turin. Cela évidemment me conforte dans l’idée que la Squadra Azzura ne perdra pas. Avec les qualités des deux formations, je pense qu’on pourrait assister à des buts de chaque côté. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur le 1N avec les deux équipes qui marquent pour plus que doubler la mise !

Pariez sur Italie – Belgique ici !