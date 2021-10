PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 10 octobre – Ligue des Nations

Mon pronostic : la France ne perd pas face à l’Espagne, les deux équipes marquent et but de Mbappé (4.80)

Je vois un match serré ce soir pour le titre en Ligue des Nations. L’Espagne me fait bonne impression depuis quelques temps. Elle avait été très bonne lors de l’Euro en produisant un jeu très intéressant notamment en demi-finale de l’Euro contre l’Italie. Elle a réitéré une belle performance face à cette même sélection mercredi dernier mais la France reste sur une seconde période plus que géniale contre la Belgique. Il faut s’appuyer sur ce qui a été bon et comprendre les erreurs de la première mi-temps. Pour moi c’est logique que les Bleus soient favoris. Je ne les vois pas perdre cette rencontre. Ils ont un effectif et des qualités individuelles supérieures aux Espagnols. Vu l’attaque de la « Roja » et les quelques égarements défensifs dont on fait preuve, je pense qu’on prendra au moins un but. Mbappé devrait, une nouvelle fois, faire un gros match. Il a pris ses responsabilités avec ce penalty réussi jeudi soir. Je miserais donc sur le N2 avec les deux équipes qui marquent dont une réalisation de l’attaquant du PSG pour une cote de 4.80 !

Pariez sur Espagne - France ici !