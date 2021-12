PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 12 décembre – Ligue 1

Mon pronostic : Strasbourg ne perd pas face à Marseille et les deux équipes marquent (2.15)

Ce n’est vraiment pas un cadeau d’affronter Strasbourg en ce moment. Tout va bien pour les Alsaciens qui restent sur six matches consécutifs sans défaite et surtout, ils inscrivent énormément de buts. Ajorque et Diallo sont en feu et sont des menaces pour absolument toutes les défenses de Ligue 1. Certes, celle de Marseille est plutôt performante en ce moment mais je ne la vois pas ne pas prendre de buts en fin d’après-midi. L’OM n’évolue pas à un grand niveau et me semble un cran en dessous du Racing. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur le fait que Strasbourg ne perde pas. Je crois également que Marseille va marquer. Un pari coté à 2.15 !

Pariez sur Strasbourg – Marseille ici !