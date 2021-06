PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 12 juin sur Danemark – Finlande

Mon pronostic : La Finlande ne perd pas contre le Danemark et les deux équipes marquent (5.20)

C’est un joli coup que je vous propose. Le Danemark est largement favori pour cette rencontre à 18h. Les Danois n’ont perdu qu’un match sur les onze derniers disputés. On connaît cette équipe qui défend très bien et peut gêner n’importe quelle équipe. L’Angleterre en a fait les frais en octobre avec une défaite (0-1). L’Allemagne en marge de cet Euro n’a pu faire mieux qu’un nul (1-1). Les Finlandais sont loin d’avoir le même état de forme avec trois défaites lors de leurs trois dernières rencontres. Mais attention, souvenez-vous ! En novembre, la Finlande s’était imposée contre la France en match amical. Cette sélection est capable de coups et c’est pourquoi je vous propose de tenter le fait qu’elle ne perde pas (3.30). Je rajouterais que les deux équipes marquent pour une très belle cote de 5.20 !

