PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 13 août Ligue 1 – France

Mon pronostic : Lorient ne perd pas face à Monaco et les deux équipes marquent (3.00)

Comment les Monégasques vont-ils aborder cette rencontre ? C’est la question que l’on peut se poser. Les têtes seront peut-être tournées vers ce duel face au Shakhtar mardi soir. L’ASM joue en effet sa qualification en Ligue des Champions face au club Ukrainien et il faudra donc parfaitement négocier ce match aller. Toujours est-il que le club de la Principauté doit tout de même lancer sa saison avec une victoire. Il reste sur un nul (1-1) face à Nantes lors de la première journée. Les Lorientais aussi n’ont pas réussi à s’imposer à Saint-Etienne alors qu’ils avaient ouvert le score (1-1). Les Merlus avaient fini fort la saison dernière pour se maintenir dans l’élite et restent même sur huit rencontres sans défaite en comptant les matches de pré-saison. Je pense qu'ils peuvent tenir tête à Monaco. je vous conseille donc de parier sur le fait que Lorient ne perde pas et que les les deux équipes marquent pour tripler la mise !

