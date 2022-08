PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 13 août – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG gagne contre Montpellier et doublé de Mbappé (2.65)

Pas de surprise pour cette rencontre, le PSG devrait s’imposer et même assez largement. Montpellier a certes gagné lors de la première journée mais le contenu n’a pas été bons et la défense ne rassure pas du tout. L’attaque parisienne pourrait donc se régaler d’autant que les trois monstres seront alignés. Mbappé a fait son retour dans le groupe, lui qui avait été préservé la semaine dernière à Clermont. Le Français a donc vu de loin, l’Argentin et le Brésilien s’amuser avec les Auvergnats et voudra participer à la fête ce soir au Parc des Princes. Je miserais donc sur le succès du PSG avec un doublé de Mbappé pour une cote de 2.65 !

