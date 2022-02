PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 13 février - Ligue 1

Mon pronostic : nul à la mi-temps entre Lens et Bordeaux et les Girondins ne perdent pas (4.70)

C'est une rencontre entre deux équipes qui ne vont pas bien en ce moment. Lens reste sur trois défaites consécutives et les espoirs du début de saison semblent s'être complètement envolés. Les Sang-et-Or ont glissé à la 10e place du classement. Même si rien n'est perdu pour une éventuelle qualification européenne, la dynamique laisse penser que c'est le cas. Les Bordelais pourraient donc en profiter pour se relancer. Ils viennent d'encaisser un 5-0 à Reims. Les Rennais l'avaient, eux, emporté six buts à zéro il y a un mois. Les Girondins doivent donc prendre des points s'ils ne veulent pas descendre. Je pense qu'ils en sont capables. Je m'attends à un nul à la mi-temps entre ces deux équipes et je miserais sur le fait que Bordeaux ne perde pas pour une très belle cote de 4.70 !

