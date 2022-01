PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 13 janvier – EFL Cup

Mon pronostic : Liverpool bat Arsenal (1.80)

Très belle demi-finale aller à suivre entre Liverpool et Arsenal pour rejoindre Chelsea en finale de cette Carabao Cup. Après une déconvenue reçue à Anfield en Premier League, les Gunners voudront prendre leur revanche en éliminant les Reds. Pour cela il faudra faire bien mieux que lors de la FA Cup où Arsenal s’est fait sortir par Nottingham (1-0). Cependant Arteta avait aligné une équipe bis. Cette fois, le onze sera beaucoup plus expérimenté. Le coach espagnol devra cependant se passer d’Aubameyang, de Partey, d’Elneny ou encore de Nicolas Pepe qui sont tous à la CAN. C’est pire pour Klopp qui composera sans Mané et Salah, ses deux meilleurs joueurs, ainsi que Keita. Tous les trois sont aussi avec leur sélection respective. Je pense que ces absences ne devraient pas changer la donne. Je vois Liverpool s’imposer pour cette première rencontre. Un pari coté à 1.80 !

