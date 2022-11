PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 13 novembre - Ligue 1

Mon pronostic : Strasbourg bat Lorient (2.20)

Je pense que juste avant la trêve, Strasbourg pourrait avoir la solution pour venir à bout de Lorient. Les Merlus semblent s'essoufler depuis quelques semaines avec seulement deux points pris sur les douze derniers possibles. Exactement le même bilan que les Strasbourgeois mais qui ne sont pas vernis. Ils ont complètement lâché mentalement à Ajaccio alors qu'ils avaient fait le break. Je les vois se ressaisir pour plus que doubler mise. Je ferais tout de même un deuxième ticket pour me couvrir avec le 1-1, 2-1 ou 3-1 coté à 3.25. Je pense que Julien Stéphan a toutes les qualités pour redresser ce club et qu'il lui faut juste un peu de temps.

