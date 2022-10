PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 13 octobre – Ligue Europa

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Nantes et Fribourg (3.55)

Malgré une saison très difficile que sont en train de vivre les Nantais, je pense qu’ils sont tout à fait capables d’obtenir un résultat à domicile face à Fribourg. Alors oui, sur l’état de forme, les deux équipes sont diamétralement opposées avec le FC Nantes qui ne gagne plus une rencontre et des Fribourgeois qui sont 2e de Bundesliga. Cependant j’ai envie de tenter un coup pour ce duel car, d’une part, les Allemands sont quasiment qualifiés avec un carton plein lors des trois premières journées de cette phase de poules de la Ligue Europa et ensuite, ils ont un déplacement très important sur la pelouse du Bayern Munich ce week-end. Je me dis que Christian Streich pourrait faire souffler des cadres. Je vous propose donc de parier sur le nul pour une cote de 3.55 !

