PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 14 août – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille ne perd pas à Brest, les deux équipes marquent et Milik buteur (3.55 via MYMATCH)

Facile vainqueur la saison dernière à Brest, l’OM est logiquement favori et je ne le vois pas perdre ce soir en clôture de la 2e journée de Ligue 1. Les Marseillais m’ont convaincu la semaine passée contre Reims en s’imposant largement (4-1). Ce même scénario pourrait de nouveau arriver mais je pense qu’il faut se couvrir. Brest l’avait emporté au Vélodrome il y a un an et avec le football offensif proposé par les Brestois, ils pourraient très bien s’en sortir avec le nul. Comme cela arrive très souvent entre ces deux équipes, je m’attends à des buts de part et d’autre. Je tenterais même de miser sur un buteur en la personne de Milik. Le Polonais pourrait voir sa place menacée par Suarez voire Alexis Sanchez. Il doit donc se mettre en valeur. Un MYMATCH coté à 3.55 !

Pariez sur Brest – Marseille ici !