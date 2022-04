PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 14 avril – Ligue Europa Conférence 1/4 retour

Mon pronostic : match nul entre le PAOK et Marseille (3.20)

C’est une rencontre qui promet d’être tendue à suivre ce soir en Grèce. Le match aller avait été très chaud en raison du comportement des supporters du PAOK. Le retour le sera encore plus. Avec ce but encaissé au Vélodrome, l’OM peut avoir quelques regrets malgré la victoire (2-1) tant il avait dominé ce duel de la tête et des épaules. Il faudra donc se méfier du club de Thessalonique qui, poussé par la grande ferveur de ses supporters, pourrait inquiéter les Marseillais. Ces derniers ont perpétué leur série de victoires en s’imposant contre Montpellier (2-0). Ils n’ont pas tremblé pour garder trois points d’avance sur le 3e, Rennes. Je pense que ce sera une rencontre très dure pour l'OM. je miserais donc sur un nul pour plus que tripler la mise !

Pariez sur PAOK – OM ici !