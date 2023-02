PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 14 février - Ligue des Champions

Mon pronostic : 1-1 ou 2-1 pour Paris ou le Bayern Munich (3.05) !

Je n'imagine pas ce huitième de finale aller de Ligue des Champions se terminer sans buts de chaque côté ! Paris aborde ce grand rendez-vous sans confiance mais avec l'espoir de voir une des stars sortir une performance XXL. La présence de Mbappé dans le groupe me conforte dans cette idée. En face, le Bayern est conscient des carences défensives parisiennes et devrait bien finir par marquer au moins un but au Parc. Je vous conseille donc de miser sur un score exact multichance : 1-1, 2-1 pour Paris ou pour le Bayern Munich (3.05) !

