PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 14 mai – Ligue 1

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Rennes et Marseille (3.85)

Pour cette affiche de la 37e journée et de ce multiplex les Rennais jouent leur dernière chance pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Battus à Nantes, les Bretons ont dorénavant six points de retard sur Marseille et trois sur Monaco. Ils n’ont donc pas d’autres choix que de l’emporter ce soir à domicile. Cela va être compliqué contre l’OM qui est tout simplement la meilleure équipe à l’extérieur avec douze succès en déplacement, trois nuls et trois revers. Je m’attends donc à une rencontre très équilibrée et je tenterais un joli coup en misant sur le nul pour presque quadrupler la mise !

