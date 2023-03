PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 14 mars 2023 - Ligue des Champions

Mon pronostic : Manchester City gagne, Haaland marque et plus de 2.5 buts dans le match (2.10)

Manchester City est favori et les Citizens assumeront leur stratut ! Après le match nul de l'aller en Allemagne, les Skyblues doivent l'emporter ce soir à l'Etihad Stadium pour entrevoir les quarts de finale. Et en Ligue des Champions, les Citizens n'ont plus perdu un match à domicile depuis ... septembre 2018 et une défaite en poule face à l'Olympique Lyonnais. C'est dire la complexité de la tâche qui attend Leipzig ce soir. Après sa prestation lors du match aller, Erling Haaland a été très critiqué. Le cyborg norvégien est attendu et il sera au rendez-vous ! Certains se demandaient même s'il avait sa place de titulaire dans le onze de Pep Guardiola. Rappelons tout de même qu'il a inscrit 34 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues. C'est pourquoi, dans un rendez-vous aussi important que ce soir, je ne le vois pas passer à côté ! De plus, je pense qu'il y aura une pluie de buts ce soir en Angleterre.

