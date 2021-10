PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 14 octobre – Coupe du Monde

Mon pronostic : le Brésil bat l'Uruguay 1-0, 2-0 ou 3-0 (2.25)

Difficile d’imaginer les Brésiliens perdre cette rencontre tant leurs performances dans ces éliminatoires sont bonnes voire parfaites. Ils n’ont laissé que deux petits points en route. C’était lors de la dernière journée en Colombie après un score nul et vierge. Sinon le Brésil a remporté les neuf autres rencontres qu’il a disputées, a un pied au Qatar et est même le grand favori pour finir premier. L’Uruguay ne connaît pas la même réussite avec seulement seize points pris en onze journées. Les coéquipiers de Cavani connaissent une trêve internationale compliquée avec un nul face aux Colombiens (0-0) puis un lourd revers en Argentine (3-0). Je pense donc que le Brésil va l’emporter à Manaus. Pour faire gonfler la cote je vous propose de jouer une victoire 1-0, 2-0 ou 3-0 pour plus que doubler la mise (2.25).

