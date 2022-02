PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 16 février Ligue des Champions

Mon pronostic : match nul entre l'Inter et Liverpool (3.60) !

C'est l'autre belle affiche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ! L'Inter, champion d'Italie en titre, reçoit l'un des favoris de la compétition : Liverpool. Si on me demande quelle équipe se qualifiera pour les quarts, je mise sur les Reds. Mais je me dis que cette rencontre aller peut réserver des surprises et Milan a beaucoup de qualités. Je pense que les deux formations vont marquer (1.66), que les joueurs d'Inzaghi ne perdront pas (2.50) et en pronostic sec je pars sur le score de parité à l'issue du temps réglementaire (3.60) !

