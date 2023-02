PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 16 février – Ligue Europa

Mon pronostic : Rennes ne perd pas contre le Shakthar (à Varsovie) et les deux équipes marquent (2.10)

Les Rennais auront fort à faire à Varsovie contre le Shakthar en barrage aller de la Ligue Europe. Les Bretons sont dans une mauvaise passe avec quatre victoires pour six défaites dont deux d’affilée à Toulouse et contre Lille. Même avec cet état de forme je pense que Rennes est capable de l’emporter. Le contexte est très particulier pour Donetsk qui ne joue pas dans son stade à cause de la guerre en Ukraine et n’a pas joué de rencontres officielles depuis deux mois et demi avec la trêve hivernale habituelle. C’est pourquoi je ne vois pas le Stade Rennais perdre mais je pense qu’il va encaisser au moins un but pour une cote de 2.10 !

