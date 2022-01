PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 16 janvier – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille ne perd pas face à Lille, Milik ou Payet buteur (1.98)

Depuis ce duel à Lille lors de la phase aller et cette défaite (2-0), Marseille s’est transformé pour solidifier sa défense et prend beaucoup moins de buts depuis. On s’attendait à un OM tout feu tout flamme en début de saison et on se retrouve avec une équipe qui marque peu mais défend bien. Sur les dix dernières journées, Marseille n’a trouvé le chemin des filets que neuf fois pour quatre buts encaissés. Durant cette période le bilan est très correct avec cinq victoires, quatre nuls et une seule défaite, face à Brest. Cette fois je m’attends tout de même à ce que les deux équipes marquent. Entre Payet et Milik d’un côté et le retour de Jonathan David de l’autre, cela m’étonnerait qu’un de ces deux clubs ne trouvent pas le chemin des filets. Je me protégerais en misant sur le fait que les Marseillais ne perdent pas. Au Velodrome je pense qu’ils vont prendre au moins un point. Pour aller encore plus loin je miserais sur une réalisation de Payet ou de Milik. Un pari classique qui pourrait vous permettre de doubler votre mise !

