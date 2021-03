PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 16 mars Ligue des Champions

Mon pronostic : l'Atlanta ne perd sur la pelouse du Real Madrid et les deux équipes marquent (2.15) !

Les Madrilènes partent avec un léger avantage en vue de la qualification après la victoire au match aller (0-1) mais attention à l’Atalanta et son football très offensif. L’équipe surprise de la saison dernière confirme cette année avec une 4e place au classement derrière les deux clubs milanais et la Juventus. Après avoir finis deuxièmes de leur groupe en LDC, les joueurs de Bergame ont donc pu accéder aux huitièmes pour défier le grand Real Madrid. La défaite intervenue au match aller était logique mais les hommes de Gasperini se sont retrouvés très vite à dix après l’expulsion de Freuler et ont concédé le seul but du match à la 85e minute. Le Real n’affiche pas un jeu flamboyant depuis le début de saison. Seulement 3e de Liga les hommes restent tout de même sur huit rencontres sans défaite. En LDC, la série fait peur par contre. En phase à élimination directe, les Merengue n’ont pas réussi à s’imposer lors de leurs quatre dernières réceptions. De l’autre côté, l’Atalanta a remporté ses cinq derniers matches à l’extérieur en Ligue des Champions. Cette rencontre ne sera pas une partie de plaisir pour le Real qui va subir une grosse pression. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur le club italien qui ne perd pas et les deux équipes marquent pour une belle cote de 2.15 !

