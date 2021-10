PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 16 octobre

Mon pronostic : Lyon ne perd pas et les deux équipes marquent (1.94)

Malgré les nombreuses absences lyonnaises, je ne vois pas les Gones laisser échapper totalement cette rencontre très importante pour la course au podium et à la Ligue des Champions. D’autant que Monaco aussi devra se passer de pas mal d’éléments. Parmi ceux-ci, c’est la suspension de Tchouameni qui pourrait porter le plus à préjudice. L’international français est, pour moi, le meilleur joueur de son équipe cette saison et est indispensable dans le jeu de transition de son équipe. Sans lui je suis très curieux de savoir comment vont se débrouiller les Monégasques. C’est pourquoi je donnerais un avantage à Lyon, à domicile, pour ce match. Je crois également que les deux équipes vont marquer que ce soit avec Toko Ekambi d’un côté ou de Ben Yedder, en feu depuis quelques rencontres. Un combiné qui pourrait vous permettre de presque doubler la mise (1.94).

Pariez sur Lyon – Monaco ici !