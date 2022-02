PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 17 février – Ligue Europa

Mon pronostic : Barcelone ne perd pas contre Naples et les deux équipes marquent (2.00)

Dans un autre temps, cette affiche aurait pu être en Ligue des Champions. Seulement les choses ont changé et c’est en seizième de finale de Ligue Europa que Barcelone et Naples s’affrontent. Cela va être une rencontre très serrée à 18h45. Le Barça reste sur trois matches sans défaite en Liga et est 4e au classement avec, tout de même, quinze points de retard sur le Real Madrid. On attend beaucoup plus de cette équipe. Naples est en course pour le titre en Série A, avec une place sur le podium et deux longueurs de retard sur l’AC Milan, leader. Les Napolitains viennent de tenir tête à l’Inter (1-1). Cela ne m’étonnerait pas qu’ils y parviennent au Camp Nou. Cependant, le FC Barcelone, dans son antre, ne peut pas se permettre de perdre. C’est pourquoi je me couvrirais avec le 1N et les deux équipes qui marquent pour doubler la mise !

