PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 17 janvier - FA Cup

Mon pronostic : Wolverhampton ne perd pas contre Liverpool, les deux équipes marquent (2.55) !

Match particulier ce soir au Molineux entre Wolverhampton et Liverpool ! Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager il y a dix jours (2-2) et doivent disputer un match d'appui pour se qualifier. Liverpool est méconnaissable actuellement : trois matches sans victoire, une claque reçue à Brighton et des cadres en plein doute. Je me dis que Wolverhampton, de son côté, peut se servir de ce match pour relancer sa saison et reprendre confiance dans la course au maintien en Premier League. Je tente un coup : 1N (Wolverhampton ne perd pas) et les deux équipes marquent (2.50) !

Pariez sur Wolverhampton - Liverpool ici