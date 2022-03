PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 17 mars – Ligue Europa

Mon pronostic : Monaco se qualifie contre Braga (2.80)

Monaco a un handicap de deux buts à remonter. Battus à Braga (2-0), les Monégasques ont complétement déjoué et se doivent de faire beaucoup mieux que lors des dernières rencontres disputées pour espérer se qualifier en quart de finale. L’ASM n’a gagné qu’un seul match depuis le 13 février. C’était à Marseille (1-0). Braga reste sur une défaite contre le Gil Vicente et ont eu du mal pour se qualifier en huitième. Les Portugais ont éliminé le Sheriff Tiraspol après avoir perdu (2-0) à l’aller. Chez eux ils l’ont emporté (3-0). En déplacement cela est donc compliqué et c’est pourquoi je pense que Monaco peut se qualifier, peu importe le scénario. Un pari qui coté à 2.80 !

