PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 17 mars – Ligue Europa

Mon pronostic : Lyon bat Porto (2.30)

Vainqueur à Porto lors du match aller (1-0), l’OL a réalisé un bel exploit et a fait un pas vers les quarts de finale de la Ligue Europa. Ce sera très compliqué de tenir ce soir face aux Portugais qui vont devoir se montrer offensifs et prendre des risques pour espérer renverser la situation. Je pense que c’est la belle aubaine pour les Lyonnais qui vont pouvoir évoluer en contre et profiter des espaces laissés par leurs adversaires. Je pense donc que les Gones vont s’imposer chez eux et se qualifier pour le tour suivant pour une cote de 2.30 !

